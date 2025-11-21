Weihnachtsmarkt: Mehr als Glühwein und Bratwurst

Die kleinen Holzbuden sind aufgestellt und dekoriert, nun kann es losgehen. Am Freitag ist der Koblenzer Weihnachtsmarkt eröffnet worden und lockt auf die Plätze in der Altstadt. Ein besinnliches und fröhliches Programm begleitet den Markt.
Lesezeit 2 Minuten
Der Koblenzer Weihnachtsmarkt 2025 ist offiziell gestartet. In der Liebfrauenkirche eröffnete Oberbürgermeister David Langner am Freitag das adventliche Treiben in der Stadt. Bis zum 22. Dezember ist die Koblenzer Altstadt nun wieder ein großer Weihnachtsmarkt (mit einer Pause am Totensonntag, 23.