Großes Programm in Koblenz Weihnachtsmarkt: Mehr als Glühwein und Bratwurst Matthias Kolk

Doris Schneider 21.11.2025, 17:20 Uhr

i Seit Freitag ist der Weihnachtsmarkt in Koblenz eröffnet, und das Wetter passt perfekt zu einem ersten Bummel über die geschmückten und beleuchteten Plätze in der Altstadt. Matthias Kolk

Die kleinen Holzbuden sind aufgestellt und dekoriert, nun kann es losgehen. Am Freitag ist der Koblenzer Weihnachtsmarkt eröffnet worden und lockt auf die Plätze in der Altstadt. Ein besinnliches und fröhliches Programm begleitet den Markt.

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt 2025 ist offiziell gestartet. In der Liebfrauenkirche eröffnete Oberbürgermeister David Langner am Freitag das adventliche Treiben in der Stadt. Bis zum 22. Dezember ist die Koblenzer Altstadt nun wieder ein großer Weihnachtsmarkt (mit einer Pause am Totensonntag, 23.







Artikel teilen

Artikel teilen