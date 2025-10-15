Weiter Diskussionen über Gema Weihnachtsmarkt in Koblenz: Still oder musikalisch? 15.10.2025, 17:00 Uhr

i Hohe Gema-Gebühren haben 2024 Chorauftritte beim Koblenzer Weihnachtsmarkt verhindert. In diesem Jahr ist es kaum besser, trotz eines neuen Tarifs. Sascha Ditscher

Im Vorjahr hatte es stumme Proteste gegeben, weil die Livemusik auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt durch enorm hohe Gema-Gebühren ausfiel. In diesem Jahr gilt eine neue Gebührenordnung. Kann also wieder „Jingle Bells“ in der Altstadt gesungen werden?

Noch gut ein Monat, dann ist es wieder so weit: Am Freitag, 21. November, wird in der Koblenzer Altstadt der Weihnachtsmarkt eröffnet. Zu Glühweinduft und weihnachtlichen Geschenkartikeln gehört für die meisten Besucher auch ein wenig Musik, am schönsten natürlich live gesungen oder gespielt.







