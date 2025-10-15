Im Vorjahr hatte es stumme Proteste gegeben, weil die Livemusik auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt durch enorm hohe Gema-Gebühren ausfiel. In diesem Jahr gilt eine neue Gebührenordnung. Kann also wieder „Jingle Bells“ in der Altstadt gesungen werden?
Lesezeit 4 Minuten
Noch gut ein Monat, dann ist es wieder so weit: Am Freitag, 21. November, wird in der Koblenzer Altstadt der Weihnachtsmarkt eröffnet. Zu Glühweinduft und weihnachtlichen Geschenkartikeln gehört für die meisten Besucher auch ein wenig Musik, am schönsten natürlich live gesungen oder gespielt.