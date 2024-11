Rund 100 Buden in der Altstadt Weihnachtsmarkt in Koblenz läutet die Winterzeit ein 22.11.2024, 17:18 Uhr

i In der Abenddämmerung fangen die Lichter auf dem Görresplatz an zu leuchten. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Sascha Ditscher

Lichterketten leuchten, Weihnachtsmusik hallt durch die Altstadt, Glühweinduft liegt in der Luft: Der Weihnachtsmarkt in Koblenz hat am Freitag, 22. November, eröffnet. Was Besucher auf den Plätzen in der Altstadt bis zum 5. Januar erwartet.

Süddeutschland versank am Freitag im Neuschnee. Ganz so winterlich war es in Koblenz nicht, dafür kam bei trockener, kalter Luft zeitweise sogar die Sonne raus. Das Wetter war auch schon mal schlechter zum Start des Koblenzer Weihnachtsmarktes. Über den Görresplatz hallte am Freitag „Last Christmas“, auf dem Jesuitenplatz leuchteten die Holzbuden, und über dem Zentralplatz machte sich der Duft von frisch gebackenem Brot, Crepes und Glühwein ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen