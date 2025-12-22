Countdown in Koblenz Weihnachtsfreude ist in der vollen Innenstadt greifbar Doris Schneider 22.12.2025, 14:22 Uhr

i Die Löhrstraße ist zwei Tage vor Heiligabend brechend voll. Alexej Zepik

Die Koblenzer Innenstadt ist ganz schön voll an diesem Montagmittag – aber die Stimmung wirkt gelöst. Letzte Geschenke werden eingekauft, viele haben sich mit Freunden zum Glühwein oder Kaffee verabredet. Der Countdown auf Weihnachten läuft.

Wenn es häufiger im Jahr in Koblenz so aussähe wie an diesem Montagmittag vor Weihnachten, dann hätte der Handel weniger Grund zur Sorge. Die Einkaufsstraßen sind gut gefüllt, ebenso die Läden selbst – und viele Menschen haben große Tüten dabei. Die letzten Tage vor Heiligabend bringen viele Käufer in die City.







