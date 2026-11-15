Koblenz und die Weihnachtszeit Weihnachtsbaum wird zum Blickfang auf dem Münzplatz 15.11.2026, 18:00 Uhr

i Mit Hilfe eines Ladekrans stellen die Stadtgärtner die rund zehn Meter hohe Nordmanntann am Freitag auf dem Münzplatz auf. Verena Groß/Stadt Koblenz

Rund zehn Meter ist er hoch, und 15 Jahre alt: Eine Nordmanntanne schmückt nun den Koblenzer Münzplatz. Es ist ein Weihnachtsbaum von vielen, die in diesem Jahr im Stadtgebiet aufgestellt werden.

Ein rund zehn Meter hoher Weihnachtsbaum schmückt seit dem Wochenende den Münzplatz. Das teilte die Stadt Koblenz mit. Die Stadtgärtner haben die etwa 15 Jahre alte Nordmanntanne mit Hilfe eines Ladekrans aufgestellt. Der Baum stammt aus dem Koblenzer Stadtforst und ist einer von insgesamt 42 Weihnachtsbäumen, die der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen in diesem Jahr auf öffentlichen Plätzen und Flächen im gesamten Stadtgebiet ...







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