Koblenz und die Weihnachtszeit
Weihnachtsbaum wird zum Blickfang auf dem Münzplatz
Mit Hilfe eines Ladekrans stellen die Stadtgärtner die rund zehn Meter hohe Nordmanntann am Freitag auf dem Münzplatz auf.
Mit Hilfe eines Ladekrans stellen die Stadtgärtner die rund zehn Meter hohe Nordmanntann am Freitag auf dem Münzplatz auf.
Verena Groß/Stadt Koblenz

Rund zehn Meter ist er hoch, und 15 Jahre alt: Eine Nordmanntanne schmückt nun den Koblenzer Münzplatz. Es ist ein Weihnachtsbaum von vielen, die in diesem Jahr im Stadtgebiet aufgestellt werden. 

Lesezeit 1 Minute
Ein rund zehn Meter hoher Weihnachtsbaum schmückt seit dem Wochenende den Münzplatz. Das teilte die Stadt Koblenz mit. Die Stadtgärtner haben die etwa 15 Jahre alte Nordmanntanne mit Hilfe eines Ladekrans aufgestellt. Der Baum stammt aus dem Koblenzer Stadtforst und ist einer von insgesamt 42 Weihnachtsbäumen, die der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen in diesem Jahr auf öffentlichen Plätzen und Flächen im gesamten Stadtgebiet ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWeihnachtsmarkt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren