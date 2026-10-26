Kemperhof in Koblenz Weihnachtsaktion für Kinderklinik: Wer spendet Zeit? Doris Schneider 26.10.2026, 11:53 Uhr

i Die Koblenzerin Corinna Gerhards macht auch im Foto deutlich: Diesmal geht es um Menschen, die sich selbst beziehungsweise ihre Zeit spenden. Paul Gillmann

Die große Weihnachtsspendenaktion für die Kinderklinik am Kemperhof ist längst schon eine echte Tradition. Bereits zum vierten Mal sammeln die Koblenzerin Corinna Gerhards und Mitstreiter für verschiedene Zwecke. Diesmal geht es nicht nur um Geld.

Am Anfang stand eine echte, lebensbedrohliche Krisensituation: Der Sohn von Corinna Gerhards und ihrem Mann Ralf Gillmann hatte eine unerkannte Sepsis und überlebte nur dank einer Reanimation in der Kinderklinik am Kemperhof in Koblenz. Daraus ist vor drei Jahren eine große Spendenaktion geworden – und die Hilfe hört nicht auf.







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