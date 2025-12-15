Rhein, Mosel & Eifel im Advent Weihnachtliches Bananenbrot Jan Lindner 15.12.2025, 06:00 Uhr

i Weihnachtliches Bananenbrot Jan Lindner

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 15 geht‘s um weihnachtliches Bananenbrot.

Es ist kein echtes Weihnachtsgebäck, und das Rezept ist auch noch geklaut. Dennoch oder vielmehr deshalb spricht sehr viel dafür, (auch) in der Adventszeit Bananenbrot zu backen. Es ist der ideale Snack für zwischendurch, denkbar einfach und schnell gemacht, macht satt und kommt vor allem (fast) ohne verlockende mastige, massige und süße Zutaten aus, von denen es in der Adventszeit nicht genug geben kann.







