Rhein, Mosel & Eifel im Advent Weihnachtliche Karte für die Liebsten basteln Nina Legler 23.12.2025, 06:00 Uhr

i In kurzer Zeit kann man eine schöne Weihnachtskarte für seine Liebsten basteln. Nina Legler

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 23 findet sich ein Basteltipp.

Kurz vor Weihnachten wird es bei vielen noch mal hektisch: Die letzten Geschenke werden gekauft und verpackt. Und dann fällt einem noch ein, dass man die Karte vergessen hat. Damit das nicht passiert, ist hier die Anleitung für eine Weihnachtskarte, die man in unter zehn Minuten zaubert.







Artikel teilen

Artikel teilen