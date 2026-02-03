Lange schon stehen die Gebäude am Florinsmarkt leer, aber ein Ende zeichnet sich ab: Investor Jan Leis erklärt bei einem Rundgang die anstehenden Arbeiten. Und er sagt: „Weihnachten 2027 soll hier alles fertig sein.“
Am Florinsmarkt stehen Baustellenfahrzeuge – aber noch gehören sie nicht zu den historischen Gebäuden am Platzrand, sondern zur Sanierung der Kirche. Aber im Frühsommer soll es im ehemaligen Mittelrhein-Museum und im Bürresheimer Hof sichtbar losgehen, sagt Investor Jan Leis zuversichtlich.