Standortdebatte in Koblenz Weicht letzte Grünfläche einem Einkaufszentrum? Wolfgang Lucke 29.11.2026, 13:00 Uhr

i So könnte ein Nahversorgungszentrum am Wallersheimer Weg aussehen. Diesen Standort favorisiert der Umweltverband BUND. Andreas Tischler

Soll die letzte große Grünfläche in Koblenz-Wallersheim einem Einkaufszentrum weichen? Der BUND und ein Immobilienberater werben für einen Alternativstandort.

„Wallersheim war mal ein grüner Stadtteil. Hier sollte nicht alles aufgegeben werden, was beim Klimawandel hilfreich sein kann.” So startete Stefan Schliebner vom BUND Koblenz seinen Vortrag zur aktuellen Planung eines Nahversorgungszentrums. In einer Infoveranstaltung erläuterten BUND und Immobilienberater Andreas Tischler ihre Ideen und Perspektiven.







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