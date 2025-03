Feuer im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in Pfaffendorf: Die Koblenzer Wehr musste am Freitagabend ausrücken. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Brand im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße „In der Hohlstadt“ ist die Koblenzer Feuerwehr am Freitag um 20.18 Uhr in den Stadtteil Pfaffendorf ausgerückt. Als die Wehr eintraf, war das Feuer in dem zweigeschossigen Wohnhaus bereits weitgehend erloschen, teilt Christoph Kohlhaas, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Koblenz, auf Anfrage mit. Andere Gebäude seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Die Person, die das zweite Obergeschoss bewohnt, habe sich in Sicherheit bringen können und sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, das sie inzwischen wieder habe verlassen können. Die Löscharbeiten wurden gegen 23.30 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Koblenz sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim und Ehrenbreitstein, insgesamt 38 Kräfte, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen sowie die Polizeiinspektion Lahnstein.

Weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe könnten zurzeit Angaben gemacht werden, teilt die Polizeiinspektion Lahnstein auf Anfrage mit. Das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Koblenz werde die Ermittlungen aufnehmen.