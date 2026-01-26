Beleuchtung am Eck reduziert Wegen Tieren ist es nachts in Koblenz dunkler Katrin Steinert 26.01.2026, 17:00 Uhr

i Eine schöne Szene aus Koblenz: Das Reiterstandbild und eine Seilbahngondeln erscheinen im Gegenlicht. So dunkel ist der Kaiser auch nachts zu bestimmten Zeiten. mojolo - stock.adobe.com

Auch ein Kaiser muss mal ruhen? Im Fall des Reiterstandbilds am Deutschen Eck in Koblenz sind Fledermäuse und Insekten der Grund, warum nachts über Stunden das Licht ausgeht. Auch andernorts, etwa in den Rheinanlagen, wurde die Beleuchtung angepasst.

Wer im Dunkeln durch eine Stadt fährt, freut sich meist über angestrahlte Sehenswürdigkeiten. Aus Umwelt- und Tierschutzgründen ist allerdings jede Lichtquelle eine zu viel. So lässt sich grob zusammenfassen, warum auch die Stadt Koblenz bei der Beleuchtung genauer hinschaut.







