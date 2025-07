Viele Neuendorfer verbinden mit dem uralten kranken Hüttchensbaum in ihrem Koblenzer Stadtteil eigene Erinnerungen, weshalb die Schwarzpappel in Würde sterben darf. Nun wurde nach Rückschnitt und neuem Austrieb ein Zaun gebaut. Was steckt dahinter?

Nun also doch: Der sterbende Hüttchensbaum am Koblenzer Rheinufer in Neuendorf ist mit einem Zaun gesichert worden. Das führt zur Sperrung des Leinpfads samt Umleitungen für Passanten. Ein Überblick zur Lage in drei Punkten.

1Warum wurde überhaupt ein Zaun in Neuendorf aufgestellt? Das hat mit dem 213 Jahre alten Hüttchensbaum zu tun. Die Schwarzpappel, die einst als Hochzeitsbaum gepflanzt wurde, ist nicht mehr zu retten. „Sie darf in Würde sterben“, wie Stadtbaummanager Stephan Dally vor einigen Monaten gegenüber unserer Redaktion erklärte. Nun wurde, wie Dally vergangene Woche auf Anfrage schrieb, der unmittelbare Fallbereich des Baumes mit einem ortsfesten Zaun abgesichert. „So können wir sicherstellen, dass niemand durch eventuell herabstürzende Baumteile zu Schaden kommt.“

i Bohren für die Pfäle: Der Zaun wird fest im Grund verankert und kann bei Hochwasser abmontiert werden. Willi Gabrich

Der Zaun ist auf dem Leinpfad so verankert, dass er bei Hochwasser leicht abmontiert werden kann, berichtet Dally weiter. Die Sitzbank wurde bereits vorher vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen entfernt. Wie der Baummanager weiter schreibt, „sollen zwei Schilder mit einem QR-Code angebracht werden, der mit dem Wikipedia-Eintrag verlinkt ist“. Denn die vermutlich älteste Schwarzpappel des Landes hat einen eigenen Artikel in dem Internetlexikon.

2Was bedeutet die Sperrung für Passanten? Der Leinpfad ist hier durch die Sperrung nicht durchgehend befahrbar. Stephan Dally meint auf Anfrage: „Umleitungsschilder werden in den nächsten Tagen auch montiert.“

Laut einer Pressemitteilung der Stadt, die einige Tage später rauskam, „müssen F ußgänger einen kleinen Umweg über den Parkplatz an der Herberichstraße und den Fußweg an der Straße Am Ufer nehmen“. Zu Radfahrern werden indes keine Angaben gemacht. Auf Nachfrage bei der Stadt verweist die Pressestelle darauf, dass man diese Information derzeit nicht geben kann.

Bekannt ist: Eine Umleitung würde einen großen Umweg bedeuten, wie Anfang des Jahres berichtet. Um diese Wegstrecke kürzer zu halten, müsste der Leinpfad verlegt und befahrbar ausgebaut werden. Die Kosten müsste die Stadt tragen, hieß es damals seitens des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes auf Anfrage unserer Redaktion.

3Wie geht es dem Hüttchensbaum aktuell? Der Hüttchensbaum ist uralt und nicht mehr standsicher, wie ein Baumgutachten Ende 2024 ergab. Die Schwarzpappel ist stark ausgehöhlt, hat Torsionsrisse und droht, irgendwann auseinanderzubrechen. Da die Stadt entschied, das Neuendorfer Wahrzeichen nicht zu fällen, sondern von selbst gehen (in sich zusammenbrechen) zu lassen, wurde es Anfang Februar dieses Jahres zu einem Torso zurückgeschnitten.

Damit wurde die Last der Krone reduziert, um so Passanten zu schützen. Was genau dazu führte, dass nun zusätzlich ein Zaun aufgebaut wurde, ist aktuell nicht zu erfahren. Die Pressestelle des Rathauses verweist auch hier darauf, dass man diese Information aktuell schuldig bleiben muss.