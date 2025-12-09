Wegen Fahrzeugbrand: B 9 bei Weißenthurm wird repariert

Am Donnerstag reparieren Arbeiter die Bundesstraße 9 bei Weißenthurm. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Widrigkeiten gefasst machen. Die Schäden entstanden bei einem Brand Mitte Juli..
Lesezeit 1 Minute
Ein Fahrzeugbrand, der im Juli ausgebrochen war, ist der Grund für Instandsetzungsarbeiten am Donnerstag, 11. Dezember, auf der Bundesstraße 9 bei Weißenthurm. Das bestätigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage unserer Zeitung. Seinerzeit beschädigte der Band eines Pkw die Fahrbahnoberfläche in Fahrtrichtung Koblenz.