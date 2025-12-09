Bundesstraße Richtung Koblenz Wegen Fahrzeugbrand: B 9 bei Weißenthurm wird repariert Peter Meuer 09.12.2025, 16:05 Uhr

i Baustelle (Symbolbild) RAM - stock.adobe.com

Am Donnerstag reparieren Arbeiter die Bundesstraße 9 bei Weißenthurm. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Widrigkeiten gefasst machen. Die Schäden entstanden bei einem Brand Mitte Juli..

Ein Fahrzeugbrand, der im Juli ausgebrochen war, ist der Grund für Instandsetzungsarbeiten am Donnerstag, 11. Dezember, auf der Bundesstraße 9 bei Weißenthurm. Das bestätigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage unserer Zeitung. Seinerzeit beschädigte der Band eines Pkw die Fahrbahnoberfläche in Fahrtrichtung Koblenz.







