Nachbesserung ist nötig
Weg zu den Koblenzer Rheinanlagen: Schäden sind bekannt
Im oberen Teil der Rampe, die die Koblenzer Rheinanlagen mit dem Oberwerth verbindet, sind Risse. Dabei ist das Bauwerk erst kna
Im oberen Teil der Rampe, die die Koblenzer Rheinanlagen mit dem Oberwerth verbindet, sind Risse. Dabei ist das Bauwerk erst knapp zwei Jahre alt.
Doris Schneider

Die geschwungene Rampe, die vom Koblenzer Oberwerth in die Rheinanlagen führt, wird viel genutzt. Allerdings gibt es auf dem Weg Schäden. Was dahintersteckt.

Lesezeit 1 Minute
Koblenzer auf dem Weg zur Schule oder Arbeit, Touristen auf ihrer Route am Rhein. Fußgänger, die spazieren oder einkaufen gehen: Der Weg auf der Rampe wird viel genutzt, die von den Koblenzer Rheinanlagen hoch zur Mozartstraße führt. Früher gab es nur den schmalen steilen Weg, auf dem Radfahren nicht erlaubt war, doch mittlerweile ist der Weg auf der langen geschwungenen Rampe für alle gut machbar.
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