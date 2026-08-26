Die geschwungene Rampe, die vom Koblenzer Oberwerth in die Rheinanlagen führt, wird viel genutzt. Allerdings gibt es auf dem Weg Schäden. Was dahintersteckt.
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Koblenzer auf dem Weg zur Schule oder Arbeit, Touristen auf ihrer Route am Rhein. Fußgänger, die spazieren oder einkaufen gehen: Der Weg auf der Rampe wird viel genutzt, die von den Koblenzer Rheinanlagen hoch zur Mozartstraße führt. Früher gab es nur den schmalen steilen Weg, auf dem Radfahren nicht erlaubt war, doch mittlerweile ist der Weg auf der langen geschwungenen Rampe für alle gut machbar.