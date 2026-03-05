Große Teile der Spazierwege in den Koblenzer Rheinanlagen sind schon seit Jahren schön, sie wurden nämlich zur Buga 2011 saniert. Und auch jetzt ist eine Buga wieder die Zielmarke für die weitere Sanierung.
Vom Deutschen Eck bis zur Januarius-Zick-Straße rheinaufwärts kann man auf sanierten Wegen am Rhein entlang laufen – im Moment noch unterbrochen durch die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke. Weiter südlich in Höhe Vorstadt und Oberwerth dagegen wechseln sich bei Regen Pfützen, hochstehende Steine und ungepflasterte Stellen mit einem kürzeren Stück sanierten Wegs ab.