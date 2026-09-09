Christof Nießen im Ruhestand
Wechsel in der Leitung der Jugendkunstwerkstatt Koblenz
Wechsel bei der Jugendkunstwerkstatt (Jukuwe). Nach mehr als 35 Jahren geht ihr Leiter, Christof Nießen, in Ruhestand. Ihm folgt
Wechsel bei der Jugendkunstwerkstatt (Jukuwe). Nach mehr als 35 Jahren geht ihr Leiter, Christof Nießen, in Ruhestand. Ihm folgt im Amt die Kulturwissenschaftlerin Jewgenia Weißhaar.
Peter Karges

Christof Nießen gehört zu den Gründern der Jugendkunstwerkstatt Koblenz, lange Zeit war er auch deren Leiter. Nun ist er in den Ruhestand gegangen. Was die Jukuwe als Projekt so besonders macht. 

Lesezeit 2 Minuten
Etliche tausend Kinder und Jugendliche haben in der Jugendkunstwerkstatt (Jukuwe) Koblenz ihre künstlerischen Talente entdeckt und Freundschaften geschlossen. Geleitet wurde die Jukuwe in den vergangenen Jahrzehnten dabei von Christof Nießen. Ende des Sommers ging der gelernte Diplom-Sozialarbeiter, einer der Gründer der Jukuwe, nun in den Ruhestand.
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