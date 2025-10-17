Neuer Geschäftsführer ab 2026 Wechsel an der Spitze der Koblenzer Wohnbau Matthias Kolk

Peter Meuer 17.10.2025, 17:15 Uhr

i Martin Kliesch unterschreibt seinen Vertrag im Büro von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Ab dem neuen Jahr ist er der neue Geschäftsführer der Koblenzer Wohnbau. Stadt Koblenz/Andreas Lukas

Martin Kliesch heißt der Mann, der ab 2026 die Geschicke der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft lenken soll. Er folgt auf Adalbert Fettweiß und soll besonders ein Wohnbauprojekt im Rauental vorantreiben. Wie sind die Erwartungen?

Wechsel in der Führungsebene der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft: Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Martin Kliesch als neuer Geschäftsführer bestellt. Für ihn als Nachfolger von Adalbert Fettweiß hatte sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft zuletzt ausgesprochen.







