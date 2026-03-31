Nach langer Wartezeit WC-Anlage am Koblenzer Schloss wird jetzt gebaut 31.03.2026, 11:12 Uhr

i Am Koblenzer Schloss wird eine WC-Anlage errichtet. Stadt Koblenz/Matthias Bott

Es hat einige Zeit gedauert, aber jetzt geht es endlich sichtbar voran: Am Koblenzer Schloss entsteht eine neue WC-Anlage. Schon seit Jahren wird bemängelt, dass es in der Stadt zu wenige öffentliche Toiletten gibt.

Beim Bau der neuen öffentlichen WC-Anlage am Schloss wurde ein wesentlicher Meilenstein erreicht: Die vorgefertigten Module der Anlage sind nun angeliefert und mit einem Schwerlastkran auf der zuvor hergestellten Fundamentplatte installiert worden. Das teilte die Stadt mit.







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