Nach langer Wartezeit
WC-Anlage am Koblenzer Schloss wird jetzt gebaut
Am Koblenzer Schloss wird eine WC-Anlage errichtet.
Am Koblenzer Schloss wird eine WC-Anlage errichtet.
Stadt Koblenz/Matthias Bott

Es hat einige Zeit gedauert, aber jetzt geht es endlich sichtbar voran: Am Koblenzer Schloss entsteht eine neue WC-Anlage. Schon seit Jahren wird bemängelt, dass es in der Stadt zu wenige öffentliche Toiletten gibt. 

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Beim Bau der neuen öffentlichen WC-Anlage am Schloss wurde ein wesentlicher Meilenstein erreicht: Die vorgefertigten Module der Anlage sind nun angeliefert und mit einem Schwerlastkran auf der zuvor hergestellten Fundamentplatte installiert worden. Das teilte die Stadt mit.

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