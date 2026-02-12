Kappensitzung in Oberfell
„Wat en Zirkus“: Mosella-Halle wird zur Manege
"Wat en Zirkus – Owafell Helau!" Zirkusdirektor Uwe Rath und sein närrischer Elferrat führten in der Mosella-Halle durch ein bun
"Wat en Zirkus – Owafell Helau!" Zirkusdirektor Uwe Rath und sein närrischer Elferrat führten in der Mosella-Halle durch ein buntes und witziges Programm.
Jürgen Sabel

„Hereinspaziert!“ Unter dem Motto „Wat en Zirkus“ bot die Arge dem närrischen Publikum in der Oberfeller Mosella-Halle ein buntes und humorvolles Spektakel. Dabei bekamen die Moselaner sogar mehrfach Besuch aus dem Weltall. 

Als Ersatz vom Ersatz eröffnete Uwe Rath, das eigentliche Original, die diesjährige Kappensitzung der Arge in der Oberfeller Mosella-Halle. Er kündigte unter dem Motto „Wat en Zirkus“ ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm an.

