Kappensitzung in Oberfell: „Wat en Zirkus“: Mosella-Halle wird zur Manege
„Hereinspaziert!“ Unter dem Motto „Wat en Zirkus“ bot die Arge dem närrischen Publikum in der Oberfeller Mosella-Halle ein buntes und humorvolles Spektakel. Dabei bekamen die Moselaner sogar mehrfach Besuch aus dem Weltall.
Als Ersatz vom Ersatz eröffnete Uwe Rath, das eigentliche Original, die diesjährige Kappensitzung der Arge in der Oberfeller Mosella-Halle. Er kündigte unter dem Motto „Wat en Zirkus“ ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm an.