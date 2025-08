Neue Trainingsanlage in Koblenz wird gebaut

Umsonst und draußen Sport zu machen, das ist gerade wirklich in, vor allem bei jungen Leuten. In Koblenz wird zurzeit eine Reihe von Calisthenics-Anlagen geplant. Die Geräte an der Bezirkssportanlage Asterstein werden in Kürze aufgestellt.