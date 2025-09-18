Es läuft in diesem Jahr einfach nicht beim Koblenzer Wasserspielplatz. So sehr sich die städtische Brunnenkolonne und Fachfirmen auch bemühen, die Probleme nehmen kein Ende. Nun ist klar: Der Wasserspielplatz eröffnet dieses Jahr doch nicht mehr.
Lesezeit 1 Minute
Sie hatten noch auf ein paar warme, sommerliche Tage gehofft, damit Kinder noch mal am Koblenzer Wasserspielplatz planschen können. Die warmen Tage wären jetzt da, aber die Technik macht weiter Probleme. Nun hat die Stadtverwaltung entschieden: Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wird dieses Jahr nicht mehr eröffnet – soll dafür aber im großen Stil saniert werden.