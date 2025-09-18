Stadt Koblenz entscheidet Wasserspielplatz bleibt zu, soll aber saniert werden 18.09.2025, 17:45 Uhr

i Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz wird in diesem Jahr doch nicht wieder öffnen. Stadt Koblenz/Verena Groß

Es läuft in diesem Jahr einfach nicht beim Koblenzer Wasserspielplatz. So sehr sich die städtische Brunnenkolonne und Fachfirmen auch bemühen, die Probleme nehmen kein Ende. Nun ist klar: Der Wasserspielplatz eröffnet dieses Jahr doch nicht mehr.

Sie hatten noch auf ein paar warme, sommerliche Tage gehofft, damit Kinder noch mal am Koblenzer Wasserspielplatz planschen können. Die warmen Tage wären jetzt da, aber die Technik macht weiter Probleme. Nun hat die Stadtverwaltung entschieden: Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wird dieses Jahr nicht mehr eröffnet – soll dafür aber im großen Stil saniert werden.







