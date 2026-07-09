Technik nicht beschädigt
Wasserschaden im Koblenzer Theater: Glück im Unglück
Ausgebessert werden muss nach dem Wasserschaden auf der Theater-Baustelle nur ein relativ kleiner Bereich der Bühne.
Ausgebessert werden muss nach dem Wasserschaden auf der Theater-Baustelle nur ein relativ kleiner Bereich der Bühne.
Andreas Lukas

Es war ein kurzer Schockmoment: Wie schlimm ist es? Mitte Juni war es im Koblenzer Stadttheater, das derzeit saniert wird, zu einem unkontrollierten Wasseraustritt gekommen. Nun hat Baudezernent Andreas Lukas gute Nachrichten im Nachgang.

Lesezeit 1 Minute
Von „Glück im Unglück“ spricht der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) in Bezug auf den Wasserschaden im Koblenzer Theater. Der Schaden – den der Verursacher tragen müsse, nicht die Stadt – liege im vierstelligen Bereich. Ebenfalls wichtig: Auf die laufende Sanierung habe der Schaden keine Auswirkungen, so Lukas.
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