Es war ein kurzer Schockmoment: Wie schlimm ist es? Mitte Juni war es im Koblenzer Stadttheater, das derzeit saniert wird, zu einem unkontrollierten Wasseraustritt gekommen. Nun hat Baudezernent Andreas Lukas gute Nachrichten im Nachgang.
Lesezeit 1 Minute
Von „Glück im Unglück“ spricht der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) in Bezug auf den Wasserschaden im Koblenzer Theater. Der Schaden – den der Verursacher tragen müsse, nicht die Stadt – liege im vierstelligen Bereich. Ebenfalls wichtig: Auf die laufende Sanierung habe der Schaden keine Auswirkungen, so Lukas.