Technik nicht beschädigt Wasserschaden im Koblenzer Theater: Glück im Unglück Peter Meuer 09.07.2026, 12:30 Uhr

i Ausgebessert werden muss nach dem Wasserschaden auf der Theater-Baustelle nur ein relativ kleiner Bereich der Bühne. Andreas Lukas

Es war ein kurzer Schockmoment: Wie schlimm ist es? Mitte Juni war es im Koblenzer Stadttheater, das derzeit saniert wird, zu einem unkontrollierten Wasseraustritt gekommen. Nun hat Baudezernent Andreas Lukas gute Nachrichten im Nachgang.

Von „Glück im Unglück“ spricht der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) in Bezug auf den Wasserschaden im Koblenzer Theater. Der Schaden – den der Verursacher tragen müsse, nicht die Stadt – liege im vierstelligen Bereich. Ebenfalls wichtig: Auf die laufende Sanierung habe der Schaden keine Auswirkungen, so Lukas.







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