Energieversorger informiert Wasserpreise bleiben 2026 in und um Koblenz stabil 01.01.2026, 19:00 Uhr

i Die Preise für Trinkwasser bleiben im Bereich der VWM stabil. EVM/Sascha Ditscher

Gute Nachricht für viele Menschen in Koblenz, der Verbandsgemeinde Vallendar und in Lahnstein: In diesem Jahr sollen die Wasserpreise im Versorgungsgebiet der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM) stabil bleiben.

Die Wasserpreise im Versorgungsgebiet der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM) bleiben auch im Jahr 2026 stabil. Dies betrifft alle Kunden in Koblenz, Lahnstein sowie in der VG Vallendar, und damit insgesamt rund 150.000 Einwohner. Der Arbeitspreis liegt weiterhin bei 2,23 Euro pro Kubikmeter, teilt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) mit.







Artikel teilen

Artikel teilen