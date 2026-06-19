Das Koblenzer Stadttheater durchlebt schwierige Tage. Das Haus wird saniert, vergangene Woche wurde bekannt, dass es viel teurer wird und länger dauert. Nun trat plötzlich Wasser aus, durchtränkte den Bühnenboden. Die Feuerwehr musste ausrücken.
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Die Koblenzer Feuerwehr musste am Donnerstag ins Koblenzer Theater ausrücken. Beim Befüllen der Sprinkleranlage „durch ein Unternehmen“, so schreibt es die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung, sei es zu einem Wasseraustritt im Bereich des Schnürbodens gekommen.