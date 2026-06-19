Feuerwehr muss ausrücken Wasser tritt auf Theaterbaustelle in Koblenz aus Peter Meuer 19.06.2026, 16:28 Uhr

i Das Große Haus des Koblenzer Theaters bleibt noch länger Baustelle als bisher erwartet: Erst im Februar 2027 soll dort der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Claus Ambrosius

Das Koblenzer Stadttheater durchlebt schwierige Tage. Das Haus wird saniert, vergangene Woche wurde bekannt, dass es viel teurer wird und länger dauert. Nun trat plötzlich Wasser aus, durchtränkte den Bühnenboden. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Die Koblenzer Feuerwehr musste am Donnerstag ins Koblenzer Theater ausrücken. Beim Befüllen der Sprinkleranlage „durch ein Unternehmen“, so schreibt es die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung, sei es zu einem Wasseraustritt im Bereich des Schnürbodens gekommen.







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