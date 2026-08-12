Große Hilfe in Koblenz
Wasser auf Rädern für Wohnungslose
Nicht nur Essen, sondern auch Wasser und Sonnenschutz bringen Ehrenamtliche zu Wohnungslosen in Koblenz (Symbolbild).
Nicht nur Essen, sondern auch Wasser und Sonnenschutz bringen Ehrenamtliche zu Wohnungslosen in Koblenz (Symbolbild).
Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Diese Beispiele zeigen, dass vielen in Koblenz ihre Mitmenschen nicht egal sind: Während der zehnjährige Elias unermüdlich Geld sammelt und Frühstück für Wohnungslose kauft, versorgen andere Ehrenamtler sie bei der Hitze mit Getränken. So läuft das.

Lesezeit 1 Minute
Das Wohnungslosenrestaurant Mampf in Koblenz hat starke Unterstützung von Ehrenamtlichen, freut sich Wolfgang Braun, Vorsitzender des Trägervereins Die Schachtel und Initiator von Mampf mobil. Ganz aktuell gibt es ein neues Beispiel.Denn aus den Gruppen heraus, die schon seit mehr als einem Jahr mit dem Bollerwagen samstags ein warmes Essen und Getränke an verschiedene Stellen der Stadt bringen, hat sich nun eine weitere kleine Initiative ...
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