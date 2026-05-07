Sexuelle Handlung an Schülerin Was zum Übergriff auf Elfjährige in Koblenz bekannt ist Katrin Steinert 07.05.2026, 19:03 Uhr

i Der sexuelle Übergriff auf eine Schülerin in Koblenz beschäftigt die Menschen in der Stadt. (Symbolbild) Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Eine Schülerin wird Opfer eines sexuellen Übergriffs an ihrer Schule in Koblenz. Das beschäftigt nicht nur die Familie und Ermittler, sondern auch viele andere in der Stadt. Marlon Reinhardt greift den Vorfall auf, und junge Leute drehen ein Video.

Der sexuelle Übergriff auf eine Elfjährige, der sich an einer Koblenzer Schule ereignet haben soll, beschäftigt viele Menschen in der Stadt. Seit Kurzem sitzt ein tatverdächtiger 20-Jähriger in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Es soll noch einen weiteren jungen Mann geben, der beschuldigt wird, ist aus dem Kreise der weiteren Familie zu hören.







Artikel teilen

Artikel teilen