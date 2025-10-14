In der Einkaufsgalerie Forum am Koblenzer Zentralplatz ist einiges in Bewegung – unter anderem wurden jüngst neue Mietverträge unterzeichnet. Was das für die großen Vapiano-Flächen und andere Leerstände bedeutet.
Im Forum Mittelrhein wird hinter den Kulissen daran gearbeitet, die Leerstände wiederzubeleben. Vier neue Mietverträge wurden bereits unterzeichnet, weitere rausgeschickt. Das berichtet Centermanagerin Cindy Häßlein auf Anfrage unserer Redaktion. Ob darunter auch ein Nachmieter für die verwaisten Vapiano-Ebenen im Erd- und Obergeschoss ist?