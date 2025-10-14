Neue Mieter im Einkaufszentrum Was wird aus Vapiano-Leerfläche im Koblenzer Forum? 14.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Kette Vapiano hatte bereits 2020 schon einmal geschlossen und war mit neuem Chef und Konzept 2021 zurück nach Koblenz gekommen. Im März 2024 war wieder Schluss. Und jetzt? Katrin Steinert

In der Einkaufsgalerie Forum am Koblenzer Zentralplatz ist einiges in Bewegung – unter anderem wurden jüngst neue Mietverträge unterzeichnet. Was das für die großen Vapiano-Flächen und andere Leerstände bedeutet.

Im Forum Mittelrhein wird hinter den Kulissen daran gearbeitet, die Leerstände wiederzubeleben. Vier neue Mietverträge wurden bereits unterzeichnet, weitere rausgeschickt. Das berichtet Centermanagerin Cindy Häßlein auf Anfrage unserer Redaktion. Ob darunter auch ein Nachmieter für die verwaisten Vapiano-Ebenen im Erd- und Obergeschoss ist?







