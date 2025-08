Was wird aus der DHL-Packstation am Rewe im Rauental?

Packstationen gibt es immer mehr in Koblenz. Die am Rewe im Stadtteil Rauental musste zuletzt aber abgebaut werden, weil der Supermarkt neu gebaut wird. Die DHL äußert sich auf Anfrage zu ihren Plänen mit der Packstation. Kommt sie wieder zurück?

Seit dem 19. Juni hat kein Kunde mehr einen Fuß in den Rewe-Markt im Koblenzer Rauental gesetzt. Der Supermarkt wird abgerissen und bis September 2026 neu gebaut. Vor dem Gebäude stand auch eine DHL-Packstation. Doch mit der Schließung des Marktes verschwand sie. Die Frage ist: Kommt sie auch wieder zurück?

133 Paketfächer hatte die Packstation 251 am Rewe-Markt, gefüllt waren in der Regel zwischen 70 und 80 Prozent, teilt ein DHL-Sprecher auf Anfrage mit. Nutzer hatte die Station offenbar also einige. Trotzdem musste sie im Juni abgebaut werden.

Mit dem neuen Rewe-Markt soll auch die Packstation 251 an den Rewe-Markt zurückkehren. Das bestätigte der DHL-Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Für Nutzer der Packstation im Rauental gibt es bis dahin einige Alternativen, wo sie Pakete hinliefern lassen oder Retouren hinbringen können: die Packstation 139 am Aldi in der Moselweißer Straße 115, die Station 252 am Aldi in der Schlachthofstraße 86-88, die Station 255 am Lidl in der Schlachthofstraße 33 sowie die Packstation 254 in der David-Röntgen-Straße 10.