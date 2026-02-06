Nach Feuer an Weihnachten Was wird aus der Brandruine in Bendorf? Annika Wilhelm 06.02.2026, 09:02 Uhr

i In der Bachstraße in Bendorf brannte es vor mehr als vier Jahre. Das Haus steht seitdem als Brandruine leer. Ingo Beller

Vor mehr als vier Jahren brannte in der Innenstadt von Bendorf am ersten Weihnachtstag ein Wohnhaus. Lange Zeit passierte hier nichts. Immer wieder fragen sich Bendorfer: Was passiert damit? Nun gibt es Neuigkeiten.

Viele Bendorfer haben von dem Feuer an Weihnachten 2021 mitbekommen: Der Himmel leuchtete in Orange, dichter Rauch stieg auf. Zahlreiche Rettungskräfte eilten vom Weihnachtsessen mit ihren Familien in die Bachstraße. Denn mitten in der Innenstadt stand ein Wohnhaus – zu diesem Zeitpunkt leer stehend – in Vollbrand.







