Vor mehr als vier Jahren brannte in der Innenstadt von Bendorf am ersten Weihnachtstag ein Wohnhaus. Lange Zeit passierte hier nichts. Immer wieder fragen sich Bendorfer: Was passiert damit? Nun gibt es Neuigkeiten.
Lesezeit 2 Minuten
Viele Bendorfer haben von dem Feuer an Weihnachten 2021 mitbekommen: Der Himmel leuchtete in Orange, dichter Rauch stieg auf. Zahlreiche Rettungskräfte eilten vom Weihnachtsessen mit ihren Familien in die Bachstraße. Denn mitten in der Innenstadt stand ein Wohnhaus – zu diesem Zeitpunkt leer stehend – in Vollbrand.