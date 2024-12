Gotteshäuser auf Prüfstand Was wird aus den Kirchen links der Mosel in Koblenz? 02.12.2024, 14:26 Uhr

i Alt-St.-Servatius in Güls: Laut einem internen Papier könnte diese Kirche künftig weitergenutzt werden, "zunächst allein als Winterkirche". Katrin Steinert

Das Bistum Trier hat angekündigt, Gelder gezielter auszugeben und nicht mehr den Erhalt aller Gebäude finanziell zu fördern. Ein internes Papier der Kirchengemeinde „Koblenz links der Mosel“ kursiert in Rübenach und offenbart mögliche Folgen.

Für die Sanierung von Gotteshäusern soll perspektivisch weniger Geld aus Trier in die Kirchengemeinden fließen. So lautet die Zielvorgabe eines Immobilienkonzepts des Bistums Trier. Die lokalen Akteure sind aufgefordert, ihren Gebäudebestand zu überprüfen und zu definieren, wo künftig Gläubige zusammenkommen sollen, und was mit den anderen Immobilien geschehen soll.

