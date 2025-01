36-mal kreativer Genuss Was Winzer und Köche an der Mosel zu bieten haben 30.01.2025, 00:00 Uhr

i Viele ziehen an einem Strang, damit die hochwertige Veranstaltungsreihe "Kreatives Genießen" zu einem Erfolg werden wird. Rico Rossival

Noch ein Sahnehäubchen haben die Winzer und Köche der Terrassenmosel draufgesetzt. Für den Veranstaltungsreigen „Kreatives Genießen 2025“ haben sie neue Formate erdacht. Im Fokus bleiben Kulinarik, Wein und Kultur.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute… an der Mosel liegt? In der einzigartigen Flusslandschaft mit seinen steilen Weinbergslagen spielen sich die Winzer und Köche der Terrassenmosel von Donnerstag, 6. Februar, an bis Ende des Jahres die Bälle zu – und sie hoffen, unter dem Motto „Kreatives Genießen“ viele Gäste zwischen Bremm und Winningen willkommen zu heißen.

