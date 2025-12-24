Was Weihnachten uns bedeutet – und wie wir feiern

i Reporterinnen und Reporter des Redaktionsverbundes Rhein-Mosel der Rhein-Zeitung (von links): Eva Hornauer, Angela Kauer-Schöneich, Thomas Brost, Birgit Pielen, Annika Wilhelm, Katrin Steinert, Peter Meuer, Matthias Kolk, Nina Legler und Sophia Rehorn. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wie fühlt sich Weihnachten an? Was gehört dazu? Und: Was macht Weihnachten für sie ganz persönlich besonders? Ihre Gedanken dazu haben unsere Reporterinnen und Reporter aufgeschrieben.

Erinnerungen, persönliche Rituale, Musik, Speisen, damit verknüpfte Gefühle: Oft sind es die kleinen Dinge und die ganz persönlichen Traditionen, die Weihnachten für einen jeden so besonders machen. Die Reporterinnen und Reporter unserer Lokalredaktion haben sich Gedanken gemacht, was ihnen die Weihnachtszeit bedeutet, was ihnen wichtig ist, welche Gedanken und Gefühle sie mit den kommenden Tagen verbinden.







Artikel teilen

Artikel teilen