Islamistische Influencerin 
Was verbirgt sich hinter dem „Schwestern-Picknick“?
Im Volkspark soll am 1. Mai ein sogenanntes Schwester-Picknick stattfinden, mit einem Vortrag einer bekannten islamistischen Inf
Im Volkspark soll am 1. Mai ein sogenanntes Schwester-Picknick stattfinden, mit einem Vortrag einer bekannten islamistischen Influencerin.
Alexej Zepik

Am 1. Mai ist sie in Koblenz, zwei Tage später in Köln: Hanna Hansen lädt zum sogenannten Schwestern-Picknick ein. Vor ein paar Jahren ist die ehemalige Kickboxerin zum Islam konvertiert – und wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Lesezeit 1 Minute
„Schwestern-Picknick“ ist eine Veranstaltung am 1. Mai im Lützeler Volkspark überschrieben, zu der über Social Media eingeladen wird. Sie richtet sich offenbar an muslimische Frauen, wie das Bild zeigt. Wer der Veranstalter des Picknicks ist, geht aus der Einladung nicht hervor.

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