Was tut sich beim Tayhus-Bunkerhotel in Koblenz? 

Im Juni 2024 wurde der Bauantrag für das 300-Betten-Hotel in der Koblenzer Altstadt gestellt, doch die Genehmigung fehlt bislang. Nun aber ist Investor Kenan Tayhus optimistisch, dass es nicht mehr lang dauern wird. So ist der Stand.
Lesezeit 2 Minuten
Das Schriftstück mit dem großen roten Kreis drauf ist bei jedem Bauherrn begehrt, der ein Projekt umsetzen will. Auch der Koblenzer Großgastronom und Investor Kenan Tayhus wartet darauf, mit seinem millionenschweren Hotelbau im Altstadtbunker loszulegen.