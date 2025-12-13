Tarife, Linien, Haltestellen﻿ Was sich beim Busfahren in Koblenz ändert Sophia Marie Rehorn 13.12.2025, 09:00 Uhr

i Zum 14. Dezember steht in Koblenz der Fahrplanwechsel der Koveb an. Zum neuen Jahr wird es zudem ein paar Anpassungen an den Tarifen des VRM geben. koveb/Niklas Marhöfer

Die Tarife im Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) steigen im nächsten Jahr um durchschnittlich 2,4 Prozent. Allerdings bleiben wichtige Tarife für das Busnetz in Koblenz gleich. Welche Änderungen sonst noch zum Fahrplanwechsel im Dezember anstehen.

Am 14. Dezember steht der Fahrplanwechsel der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) an. Die Tarife im Verkehrsverbund Rhein-Mosel steigen im kommenden Jahr durchschnittlich um 2,4 Prozent. Allerdings wird das Busfahren für Vielfahrer nicht teurer.







