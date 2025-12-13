Was sich beim Busfahren in Koblenz ändert

Die Tarife im Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) steigen im nächsten Jahr um durchschnittlich 2,4 Prozent. Allerdings bleiben wichtige Tarife für das Busnetz in Koblenz gleich. Welche Änderungen sonst noch zum Fahrplanwechsel im Dezember anstehen.
Am 14. Dezember steht der Fahrplanwechsel der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) an. Die Tarife im Verkehrsverbund Rhein-Mosel steigen im kommenden Jahr durchschnittlich um 2,4 Prozent. Allerdings wird das Busfahren für Vielfahrer nicht teurer.