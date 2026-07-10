Glückliches Treffen in Koblenz Was Schornsteinfeger mit Peter Friedhofen zu tun haben Doris Schneider 10.07.2026, 10:00 Uhr

i Zum Peter-Friedhofen-Tag haben sich Schornsteinfeger im Peter-Friedhofen-Haus in der Koblenzer Altstadt getroffen. Das Haus wird von den Barmherzigen Brüdern betrieben. betrieben. Ingo Beller

Da hatten Passanten in Koblenz viel Gelegenheit, eine Handvoll Glück zu erhaschen: Eine große Gruppe Schornsteinfeger war in Koblenz unterwegs. Das sind die Hintergründe.

Was haben Ordensbruder Peter Friedhofen und die Mitglieder der Schornsteinfeger-Innung miteinander zu tun? Viel. Denn der Weitersburger Friedhofen, der zusammen mit zwei Mitbrüdern vor 175 Jahren das Haus in der Koblenzer Altstadt gekauft hat, um das Elend von Armen und Kranken zu lindern, war selbst Schornsteinfeger.







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