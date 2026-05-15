Chance für Kobern-Gondorf Was passiert mit der Mosella-Tanzburg Edö? Annika Wilhelm 15.05.2026, 15:45 Uhr

i Ortsbürgermeister Martin Dötsch (rechts) und sein Erster Beigeordneter Peter Schweyen freuen sich: Vor dem Amtsgericht gelang es, bei einer Zwangsversteigerung den Zuschlag für 60.000 Euro zu bekommen. Jetzt gehört die Mosella-Tanzburg Edö der Ortsgemeinde. Annika Wilhelm

Kaum etwas wird in Kobern-Gondorf derzeit so viel diskutiert wie die einstige Mosella-Tanzburg Edö. Das Gebäude ging bei einer Zwangsversteigerung jüngst in den Besitz der Ortsgemeinde. Was passiert jetzt mit dem riesigen Komplex?

Zwei Wochen ist es her, dass die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf die einst bekannte Mosella-Tanzburg Edö bei einer Zwangsversteigerung erwerben konnte. Für den Ort ist das eine große Chance: Seit 2012 liegt der riesige Gebäudekomplex still und zerfällt vor sich hin.







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