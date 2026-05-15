Chance für Kobern-Gondorf
Was passiert mit der Mosella-Tanzburg Edö?
Ortsbürgermeister Martin Dötsch (rechts) und sein Erster Beigeordneter Peter Schweyen freuen sich über den Erwerb der Tanzburg.
Ortsbürgermeister Martin Dötsch (rechts) und sein Erster Beigeordneter Peter Schweyen freuen sich: Vor dem Amtsgericht gelang es, bei einer Zwangsversteigerung den Zuschlag für 60.000 Euro zu bekommen. Jetzt gehört die Mosella-Tanzburg Edö der Ortsgemeinde.
Annika Wilhelm

Kaum etwas wird in Kobern-Gondorf derzeit so viel diskutiert wie die einstige Mosella-Tanzburg Edö. Das Gebäude ging bei einer Zwangsversteigerung jüngst in den Besitz der Ortsgemeinde. Was passiert jetzt mit dem riesigen Komplex?

Lesezeit 3 Minuten
Zwei Wochen ist es her, dass die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf die einst bekannte Mosella-Tanzburg Edö bei einer Zwangsversteigerung erwerben konnte. Für den Ort ist das eine große Chance: Seit 2012 liegt der riesige Gebäudekomplex still und zerfällt vor sich hin.

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