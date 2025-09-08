Der Umzug des Stadtarchivs verzögert sich, es gibt noch Versicherungsfragen zu klären. Unterdessen muss Koblenz auch noch die Frage nach der Zukunft der derzeitigen Archivräume beantworten: Was passiert mit der historischen Wasserburg an der Mosel?

Eigentlich war der Fahrplan klar: In einem guten halben Jahr sollte das Koblenzer Stadtarchiv mit all seinen Dokumenten, Akten und Schriftgütern von der Alten Burg ins Forum Confluentes umgezogen sein. Allerdings gibt es noch immer offene Fragen, und auch die Zeitachse für den Umzug steht wieder zur Debatte. Über den Sachstand informierte in der jüngsten Sitzung des städtischen Kulturausschusses der Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (SPD). Hier die aktuellen Entwicklungen und drängende Fragen zum Stadtarchiv und zur Alten Burg.

1. Warum wird der Umzug wohl später beginnen als geplant? Ungeklärte Versicherungsfragen verzögern den Umzug des Koblenzer Stadtarchivs aus der Alten Burg in den Kulturbau, wie Ingo Schneider mitteilte. Mit Verweis auf das zentrale Gebäudemanagement der Stadt hieß es: Der geplante Umzugstermin im ersten Quartal 2026 ist aufgrund dieser offenen Fragen nicht zu halten. Grundsätzlich soll es laut Schneider bei 2026 bleiben, aber ein genauer Umzugstermin steht aktuell noch nicht fest.

2. Welche Auswirkungen haben die verschmutzten Akten? Ingo Schneider informierte während des Kulturausschusses auch darüber, dass im „Rahmen der Vorbereitungen des Archivbestandes für den Umzug“ Auffälligkeiten hinsichtlich „des Verschmutzungsgrades einzelner Akten“ aufgetreten seien. Sprich: Akten und Dokumente haben Verschmutzungen und offenbar damit Schäden, die sie nicht haben sollten. Eine „Schadensermittlung“ soll nun das Ausmaß der Verschmutzungen klären, damit in der Folge das weitere Vorgehen festgelegt werden kann.

i Die Alte Burg von der Burgstraße aus gesehen. Alexej Zepik

3. Gibt es Einschränkungen für die Besucherinnen und Besucher? Es werde geprüft, so schreibt es die Stadt in der Mitteilung zum Kulturausschuss weiter, ob im Zuge der Schadensermittlung und des Umzuges Einschränkungen für den Publikumsbetrieb erforderlich seien. Darüber hinaus heißt es auf der Internetseite des Stadtarchivs bereits seit Kurzem: „Das Stadtarchiv Koblenz soll im kommenden Jahr umziehen. Die Vorbereitung und Durchführung eines solchen Umzuges bindet Personal und Arbeitszeit. Daher können in der Zeit vom 4. August bis mindestens zum 31. Dezember 2025 keine Anfragen im Rahmen der Familienforschung beantwortet werden.“ In Sachen Familienforschung kann gegebenenfalls das Personenstandsarchiv Rheinland-Pfalz beim Landeshauptarchiv Koblenz helfen. Zudem finden im Stadtarchiv einzelne Veranstaltungen im Bereich der Historischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Archivpädagogik derzeit nicht statt, die Nutzung von Archivalien und Literatur im Benutzersaal des Stadtarchivs ist nur noch zweiwöchentlich möglich.

4. Was passiert mit der Alten Burg? Ein noch ungeklärtes Thema: Was passiert mit der Alten Burg? Die ehemalige kurfürstliche Wasserburg zählt für viele zu den schönsten historischen Gebäuden von Koblenz. Mit Blick auf Platznöte, zahlreiche Schäden nebst Schimmel und mehr ist es dringend geboten, die Archivmaterialien aus ihr herauszuschaffen und zu verlagern. Doch was passiert danach? Die Frage nach der zukünftigen Nutzung der Alten Burg muss noch entschieden werden. Die Stadt sei dabei, ein neues Fördergebiet zu etablieren, heißt es nun auf Nachfrage unserer Zeitung. Dieses könnte der Alten Burg zugute kommen. „Das dazu notwendige Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) steht ganz kurz vor der Fertigstellung und muss noch vom Stadtrat beschlossen werden. Dann muss das Land das Fördergebiet akzeptieren“, so die Pressestelle. Enthalten sind dann Maßnahmen, die „der Planung der Alten Burg dienen können“. Und weiter: „Der Maßnahmenvorschlag lautet: Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Reaktivierung von historischen Bauten.“ Indes muss noch geklärt werden, auf welche Weise die Alte Burg weiterentwickelt werden könnte.

5. Kann ein Ideenwettbewerb helfen? Das Ideenkollektiv „Kreatop“ hat sich in der Vergangenheit bereits mit möglichen Nutzungsideen auseinandergesetzt. Auch Koblenzer Studierende haben sich bereits im Rahmen einer Semesterarbeit mit einer möglichen Nachnutzung der Alten Burg auseinandergesetzt. „Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Studierenden und deren Entwürfen hat trotz verschiedener Anläufe bislang leider nicht stattgefunden, ist aber – sobald die neuen Räumlichkeiten des Kreatops in der Löhrstraße fertiggestellt und die Studierenden noch greifbar sind –- vonseiten des Kreatops geplant“, heißt es nun von der Stadt auf Nachfrage. Und: Auch von einem generellen öffentlichen Ideenwettbewerb für die Alte Burg war schon im Rathaus zu hören. Ob und in welcher Form dieser stattfinde, stehe aber noch nicht fest.