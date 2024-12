Energieberatung oder Verkauf? Was passiert mit dem alten Verwaltungsgebäude in Rhens? 12.12.2024, 10:21 Uhr

i In seiner jüngsten Sitzung hatte der VG-Rat Rhein-Mosel einiges abzuarbeiten. Stefanie Braun

Der Rat der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel muss erneut darüber beraten, ob das Verwaltungsgebäude in Rhens nun eine Energieberatung bekommt oder nicht. Wozu, fragen die Ratsmitglieder, wenn das Gebäude doch ohnehin verkauft werden könnte?

In seiner jüngsten Sitzung Ende November hat sich der Rat der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel neben einigen anderen Themen auch mit dem alten Verwaltungsgebäude in Rhens beschäftigt, eine lange Diskussion in der Bauausschusssitzung ist dem vorausgegangen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen