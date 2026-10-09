Abschied in Kobern-Gondorf Was Moselweinkönigin Teresa Oster in ihrem Jahr erlebte Annika Wilhelm 09.10.2026, 06:06 Uhr

i Die Moselweinkönigin Teresa Oster (links) blickt bei einer Feier ihr zu Ehren in Kobern-Gondorf auf ihr Amtsjahr zurück. Gemeinsam mit der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Sonja Christ-Brendemühl erzählt sie über ihre Highlights. Noch einen Monat lang darf sie die Krone tragen, dann geht diese an die nächste Moselweinkönigin über. Annika Wilhelm

Es war ein ganz schön verrücktes Jahr für Teresa Oster: Sie wurde im September vergangenen Jahres zur Moselweinkönigin gewählt. Bei einer großen Feier blickt sie auf ihre Amtszeit zurück – und verrät dabei die ein oder andere verrückte Geschichte.

Die Schlossberghalle in Kobern-Gondorf ist gut gefüllt. Darunter finden sich Teresa Osters Freunde und Familie, Ortsweinmajestäten, Lokalpolitiker, Weinliebhaber und Menschen, die einfach stolz darauf sind, dass die Moselweinkönigin aus ihrer Ortsgemeinde kommt.







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