Es war ein ganz schön verrücktes Jahr für Teresa Oster: Sie wurde im September vergangenen Jahres zur Moselweinkönigin gewählt. Bei einer großen Feier blickt sie auf ihre Amtszeit zurück – und verrät dabei die ein oder andere verrückte Geschichte.
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Die Schlossberghalle in Kobern-Gondorf ist gut gefüllt. Darunter finden sich Teresa Osters Freunde und Familie, Ortsweinmajestäten, Lokalpolitiker, Weinliebhaber und Menschen, die einfach stolz darauf sind, dass die Moselweinkönigin aus ihrer Ortsgemeinde kommt.