Zu Rünz-Effekt für CDU Koblenz
Was macht Parteien sexy für junge Leute, Herr Jun?
So sehen Sieger aus: CDU-Landtagskandidat Philip Rünz ist die Freude am Wahlabend ins Gesicht geschrieben. Hier kommt er bei der
So sehen Sieger aus: CDU-Landtagskandidat Philip Rünz ist die Freude am Wahlabend ins Gesicht geschrieben. Hier kommt er bei der Party seiner Koblenzer Parteikollegen an, wo auch etliche junge Menschen mit ihm feiern. Im Wahlkampf hat der 28-Jährige auch bei der Jugend gepunktet.
Alexej Zepik

Im Netz präsent, locker, ansprechbar und ein bisschen „einer von ihnen“: Der Kandidat der Koblenzer CDU bei der Landtagswahl, Philip Rünz, begeistert viele junge Leute. Parteienforscher Uwe Jun weiß, was Parteien attraktiv für die Jugend macht.

Lesezeit 3 Minuten
In Koblenz hat mit dem 28-jährigen Philip Rünz (CDU) ein junger Kandidat das Direktmandat bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 gewonnen. In den Wochen zuvor verzeichnete die Junge Union in Koblenz einigen Zuwachs, und es wurde sogar eine Schüler-Union gegründet, um für die ganz jungen Leute eine Anlaufstelle zu etablieren.

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