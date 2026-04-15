Im Netz präsent, locker, ansprechbar und ein bisschen „einer von ihnen“: Der Kandidat der Koblenzer CDU bei der Landtagswahl, Philip Rünz, begeistert viele junge Leute. Parteienforscher Uwe Jun weiß, was Parteien attraktiv für die Jugend macht.
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In Koblenz hat mit dem 28-jährigen Philip Rünz (CDU) ein junger Kandidat das Direktmandat bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 gewonnen. In den Wochen zuvor verzeichnete die Junge Union in Koblenz einigen Zuwachs, und es wurde sogar eine Schüler-Union gegründet, um für die ganz jungen Leute eine Anlaufstelle zu etablieren.