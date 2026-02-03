In der Nacht zu Freitag ist ein Schwertransport mit einem Bundeswehrpanzer durch Ehrenbreitstein gerollt. Was hatte es mit dem tonnenschweren Gefechtsfahrzeug auf sich und was war sein Ziel?
Lesezeit 1 Minute
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Schwertransport der besonderen Art nahe der Festung Ehrenbreitstein gesichtet: Ein Lastwagen fuhr mit einem Panzer auf der Ladungsfläche durch den Koblenzer Stadtteil. Ziel des Transportes: die ehemalige Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe.