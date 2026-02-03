Bundeswehr in Koblenz
Was macht dieser Panzer in Ehrenbreitstein?
Vergangene Woche ist ein Panzer in die ehemalige Fritsch-Kaserne transportiert worden.
Ingo Beller

In der Nacht zu Freitag ist ein Schwertransport mit einem Bundeswehrpanzer durch Ehrenbreitstein gerollt. Was hatte es mit dem tonnenschweren Gefechtsfahrzeug auf sich und was war sein Ziel?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Schwertransport der besonderen Art nahe der Festung Ehrenbreitstein gesichtet: Ein Lastwagen fuhr mit einem Panzer auf der Ladungsfläche durch den Koblenzer Stadtteil. Ziel des Transportes: die ehemalige Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe.

