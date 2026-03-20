Finanzierung ist auf der Kippe Was macht die kleine Koblenzer Hochschule so besonders? Judith Nick 20.03.2026, 06:00 Uhr

i Emilia Garbsch studiert an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung im Master Ökonomie - Nachhaltigkeit - Gesellschaftsgestaltung. Stefan Fürtbauer

Dass mitten in der Koblenzer Altstadt die kleine Hochschule für Gesellschaftsgestaltung liegt, wissen nicht mal alle Einwohner. Zurzeit wirbt diese Hochschule um Spenden – denn die Finanzierung ist unsicher. Was tun die Studenten eigentlich dort?

Seit 2014 gibt es die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG), seit 2021 ist ihr Standort in Koblenz. An der Hochschule kann man drei Studiengänge mit einem wirtschaftlichen Fokus studieren. Das Studium ist interdisziplinär angelegt, mit weiteren Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Prozessen.







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