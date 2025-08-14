Ist ein Oberbürgermeister so etwas wie ein König, der allein entscheidet, was in Koblenz passiert? Oder macht er vor allem den Fassanstich beim Altstadtfest? Eine kleine Umfrage zeigt: Nicht jeder weiß es vor der Wahl in Koblenz genau.

Ein paar Wahlplakate hängen in der Altstadt, sonst würde man von den in gut fünf Wochen anstehenden OB-Wahlen noch nicht allzu viel merken. Eine kleine Umfrage unserer Zeitung zeigt dann auch: Viele wissen nicht genau, welche Wahl am 21. September ansteht – und viele haben auch nur eine vage Vorstellung, was der OB so tut, egal, wie er heißt.

Eine Studentin von der Karthause hat zwar mitbekommen, dass Wahlen anstehen, aber von der Arbeit des OB weiß sie nicht viel, obwohl sie den Social Media-Kanal von David Langner schon wahrgenommen hat. „Ich weiß nur, dass es eine Bürgermeisterin gibt und dann noch einen Oberbürgermeister – wie genau die sich unterscheiden, weiß ich nicht.“

Eine andere junge Frau hat von den Wahlen gar nichts mitbekommen. Was ein OB so tut, schätzt sie so ein: „Alle möglichen Kleinigkeiten, die die einzelnen Stadtteile betreffen, zum Beispiel, wo Fahrradwege gebaut werden sollen.“ Das wäre auch ein Thema, von dem sie sich wünscht, dass das der nächste OB „können“ sollte. „Er sollte die Infrastruktur für Fahrradfahrer verbessern, gerade weil Koblenz eine Studentenstadt ist.“

„Bei Politik bin ich raus.“

Ein junger Koblenzer weiß nicht, wessen Wahl ansteht.

Ein junger Mann hat keine Ahnung, wer oder was gewählt wird: „Bei Politik bin ich raus“, sagt er. Auch unter den Aufgaben eines Oberbürgermeisters kann er sich nichts vorstellen. Was er sich allerdings wünschen würde: „Weniger Baustellen, und dass mehr gegen die Leerstände im Forum und Löhr-Center unternommen wird, damit das wieder attraktiver wird.“

Wenig attraktiv sind auch die Spielplätze, findet ein Ehepaar mit Kindern, das durch die Wahlplakate informiert ist, dass der OB gewählt wird. „Die Spielplätze werden immer mehr vernachlässigt und sehen zum Teil aus wie Sau“, sagt die Frau. „Der am Schloss bietet kaum Schatten, beim Wasserspielplatz und dem Spielplatz an der Mosel läuft schon ewig kein Wasser mehr, da hat man auch das Gefühl, es tut sich nichts.“

Manche sind sehr gut informiert

Gut Bescheid weiß ein Mann um die 50: Der OB repräsentiert die Stadt auf Festen, berichtet er, zudem leitet er die Stadtratssitzungen „und regelt seinen Fachbereich, dazu gehört glaube ich auch die Stadtkasse. Und er kümmert sich um den Betriebsablauf der Verwaltung.“ Bei vielem aber habe er keine freie Hand, sondern sei auf den Stadtrat angewiesen.

Auch eine Rechtsanwältin, die seit fünf Jahren in Koblenz lebt, hat klare Vorstellungen: „Der Oberbürgermeister ist der Chef der Stadtverwaltung und die politische Führung im Stadtrat. Er übernimmt sicher auch repräsentative Aufgaben, wie es für einen Bürgermeister typisch ist.“

Was der Oberbürgermeister genau tut

Damit fassen die beiden das, was auf der Homepage der Stadt zu den Aufgaben des OB steht, ganz gut zusammen. Demnach ist der OB, der für acht Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird, Dienstvorgesetzter aller städtischen Beschäftigten und Beamten, er hat den Vorsitz im Stadtrat und ist für die Repräsentation der Stadt nach außen zuständig. Zudem ist er Vorsitzender von Aufsichts- und Verwaltungsräten städtischer Beteiligungsgesellschaften und hat die Leitung des Fachbereichs I (Verwaltungsorganisation, Personal, Ratsbüro, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellung, Finanzen, Recht, Wirtschaftsförderung, Eigenbetrieb „Kommunales Gebietsrechenzentrum“, Touristik), ist dort aufgelistet.

Ein OB darf nicht so alt sein wie ein US-Präsident

Und wer kann alles OB werden? Das ist in der Stellenanzeige zu lesen, die am 17. Mai in der Rhein-Zeitung veröffentlicht wurde. Bewerben konnte sich bis 4. August jede und „jeder Deutsche/r (w/m/d) oder Staatsangehörige/r (w/m/d) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland“, der über 18 Jahre alt ist, nicht von der Wählbarkeit infolge Richterspruchs ausgeschlossen ist und der die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, heißt es in der Ausschreibung. Und: Man darf am Tag der Wahl nicht älter als 65 Jahre alt sein.

Weiter geht es in der Anzeige mit Infos zum Gehalt: „Die Besoldung richtet sich nach der Kommunalbesoldungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz“, ist zu lesen. Er wird zunächst in die Besoldungsgruppe B7LBesG eingestuft. „Eine Höherstufung ist frühestens nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit zulässig. Neben der Besoldung wird eine Dienstaufwandsentschädigung gezahlt.“

B7, das bedeutet im Klartext: Der neue OB wird der Liste nach mit einem Gehalt von 11.822,49 Euro starten, dazu kommt die vom Stadtrat festgelegte Dienstaufwandsentschädigung, die vor acht Jahren auf rund 400 Euro beziffert wurde. Sollte Langner wiedergewählt werden, bleibt es aber bei seiner nun erreichten Stufe B8, das entspricht etwa 12.400 Euro. Wie viel das netto ausmacht, hängt natürlich unter anderem vom Familienstand ab. Und es kommen Gelder aus Aufsichtsratsposten und ähnlichen Gremien hinzu, die zum Teil abgeführt, zum Teil behalten werden, auch sie werden versteuert.

Diese vier wollen es werden

Vier Männer wollen bekanntlich Oberbürgermeister in Koblenz werden: Neben Amtsinhaber David Langner (SPD, tritt aber parteilos an) auch Ernst Knopp (CD), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei). Gewählt wird für acht Jahre, Dienstbeginn ist der 1. Mai 2026.