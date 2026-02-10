Die Haupteinkaufsmeile von Koblenz hat einige verwaiste Läden zu verzeichnen, wie unsere Redaktion dokumentiert hat. Wie bewertet Chantal Oberst als Leerstandsmanagerin die Situation in der Löhrstraße, die eine absolute Premiumlage in der City ist?
Lesezeit 1 Minute
Auf der 1,2 Kilometer langen Koblenzer Einkaufsmeile zwischen Hauptbahnhof und Münzplatz gibt es aktuell sieben verwaiste Läden. Diese Leerstände hat unsere Redaktion dokumentiert und dazu Leerstandsmanagerin Chantal Oberst gefragt, wie sie die Situation bewertet.