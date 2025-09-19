Koblenz – Teil eines Weltkulturerbes. Darauf ist man in der Rhein-Mosel-Stadt durchaus stolz. Aber hat der Status auch mehr Nutzen, als nur gut auszusehen? Eine Antwort der Stadt auf eine Anfrage der FDP legt nahe: Ja, hat er.
Dass Koblenz im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal liegt, klingt schön und erfüllt den einen oder anderen Einwohner bestimmt auch mit Stolz. Aber was bringt der Stadt dieser Status eigentlich, außer dass man mit der Unesco über die Zukunft der Seilbahn verhandeln muss?