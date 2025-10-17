Koblenzer Stadtarchiv entsteht Was ist mit Diffring-Atelier am Zentralplatz passiert? 17.10.2025, 06:00 Uhr

i Hier im Kulturbau, wo sich seit 2019 das Atelier der Koblenzer Bildhauerin Jacqueline Diffring befand, liegen Lüftungsrohre am Boden. Der Raum ist eine Baustelle. Wo ist das Atelier hin? Katrin Steinert

Das Atelier der Koblenzer Bildhauerin Jacqueline Diffring, das seit 2019 im Erdgeschoss des Kulturbaus am Zentralplatz eingerichtet war, ist verschwunden. Wo es hin ist, und was stattdessen mit dem Raum geplant ist.

Das eingerichtete Atelier der Koblenzer Bildhauerin Jacqueline Diffring (1920–2020), das sich seit 2019 im Kulturbau am Zentralplatz befand, wurde in den vergangenen Monaten abgebaut. Stattdessen sieht man dort im Erdgeschoss nun viele Lüftungsrohre am Boden liegen und Kabel aus der Decke hängen.







