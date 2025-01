Fischbestand an Rhein & Mosel Was ist mit den ausgesetzten Aalen passiert? 10.01.2025, 15:00 Uhr

i Im vergangen Jahr wurden 650.000 Glasaale in Rhein, Mosel und Saar ausgesetzt. Wie hat sich das auf den Bestand ausgewirkt? Patrick Pleul. dpa

Vor rund einem Jahr wurden 650.000 Glasaale in Rhein, Mosel und Saar ausgesetzt. Wie geht es dem Bestand der Fischart heute?

Im Februar 2024 hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord 650.000 Glasaal – also junge Aale – in Rhein, Mosel und Saar in Zusammenarbeit mit Berufsfischern ausgesetzt. „Aktuelle Ergebnisse der Bestandsermittlungen und der Beobachtungen der Berufsfischer zeigen eine deutlich positive Bestandsentwicklung junger Aale in Rhein, Mosel und Saar“, heißt auf eine Anfrage unserer Zeitung von der SGD Nord.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen