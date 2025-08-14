Nach dem Brand in Kattenes ist das Gelände um das betroffene Haus abgesperrt. Die Polizei kann inzwischen mehr über die Brandursache sagen.

Zu einem Brand mussten zahlreiche Einsatzkräfte am Mittwochvormittag nach Kattenes ausrücken, einem Ortsteil von Löf. Ein Feuer breitete sich in einem leer stehenden Haus in der Oberdorfstraße aus. Die Rauchwolke war weit über die Mosel zu erkennen. Aus Kobern-Gondorf berichteten Anwohner außerdem, den Geruch eines Feuers wahrgenommen zu haben.

Das Haus ist inzwischen mit Absperrband und Zäunen abgesichert, damit niemand das Gelände betritt. An einem direkt angrenzenden Gebäude sind an Dach und Wand leichte Brandschäden zu erkennen. Das Feuer breitete sich laut Polizeipräsidium Koblenz jedoch nicht in das Gebäudeinnere des angrenzenden Hauses aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand durch unsachgemäße und gefahrenträchtige Arbeiten im Außenbereich, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz erklärt. Diesbezüglich ermittelt die Kriminalpolizei Mayen.

Die Schadenshöhe liegt laut Polizei geschätzt im unteren sechsstelligen Bereich. Am Ort waren neben verschiedenen Feuerwehren auch Polizeikräfte der Polizeiwache Brodenbach und von der Kriminalwache.

Da anfänglich nicht klar war, ob Menschen in dem Haus gefährdet sein könnten, rückten mehrere Kräfte des DRK Kreisverbandes Mayen-Koblenz an, um die Einsatzkräfte im Ernstfall schnell zu unterstützen. Verletzt wurde bei dem Einsatz jedoch niemand.